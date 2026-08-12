РФ змінила тактику застосування північнокорейських ракет. Фото:

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Російська Федерація змінила тактику застосування північнокорейських ракет.

Тепер замість масованих залпів, армія РФ робить поодинокі пуски ракет з КНДР. Ворог використовує невелику кількість балістичних ракет КН-23 під час нічних ударів разом з іншими засобами ураження, щоб випробували закордонні ракети та покращити їхню точність. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська запустили ракету КН-23 по Запоріжжю. А в ніч з 29 на 30 липня РФ била такою ж ракетою по Дніпропетровській області і сталося це вперше з літа 2025 року.

В ISW вказують, що росіяни так діють тому, що попередні партії північнокорейських ракет КН-23 виявилися дуже неточними. Наразі Москва співпрацює з Пхеньяном над удосконаленням цієї зброї. Саме тому поодинокі пуски можуть бути частиною цього процесу.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, російське командування планує розгорнути на території Воронезької області шість пускових установок та 120 ракет із Північної Кореї. Також відомо, що Пхеньян вже відправив у Росію партію з 40 ракет КН-23/КН-24 та особовий склад.