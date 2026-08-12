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Наслідки удару російського БпЛА у Золочеві, фото: ДСНС
Російський БпЛА вдарив по навчальному закладу на Харківщині — виникла пожежа (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215574-rosiyskyy-bpla-vdaryv-po-navchalnomu-zakladu-na-harkivschyni-vynykla-pojeja-foto.htmlРакурс
На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджений навчальний заклад у селищі Золочів Богодухівського району.
Про це сьогодні, 12 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
На місці удару виникла пожежа:
- горів дах будівлі на площі 1200 кв. м;
- пожежу вже ліквідовано. Обійшлося без постраждалих.