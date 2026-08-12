Силы обороны поразили подразделение БПЛА врага, фото: Генштаб ВСУ

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 12 серпня, уразили низку важливих цілей.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в районі Оленівки, тимчасово окупованої території Криму;

ремонтний підрозділ ворога у районі Маріуполя Донецької області;

місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар’ївки Луганської області.