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Последствия российских ударов по Сумщине 12 августа, фото: ГСЧС
Рашисты ночью атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины — травмированы (ФОТО)https://racurs.ua/n215570-rashisty-nochu-atakovali-grajdanskuu-infrastrukturu-sumschiny-travmirovany-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 серпня, атакували об'єкти цивільної інфраструктури в Роменській, Недригайлівській, Коровинській та Сумській громадах Сумської області, є травмовані.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також під ударом ворожого безпілотника опинилася цивільна автівка в Сумах.
Рятувальники гасили пожежі та обстежували територію. Через загрози повторних ударів, роботи тимчасово призупинялися. Наразі всі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у ДСНС.