Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских ударов по Сумщине 12 августа, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали гражданскую инфраструктуру Сумщины — травмированы (ФОТО)

12 авг 2026, 14:54
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 серпня, атакували об'єкти цивільної інфраструктури в Роменській, Недригайлівській, Коровинській та Сумській громадах Сумської області, є травмовані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також під ударом ворожого безпілотника опинилася цивільна автівка в Сумах.

Рятувальники гасили пожежі та обстежували територію. Через загрози повторних ударів, роботи тимчасово призупинялися. Наразі всі осередки горіння ліквідовані, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російських ударів по Сумщині 12 серпня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров