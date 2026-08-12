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Россия готова захватывать западные торговые суда, заявил Владимир Путин. Фото:

Путин пригрозил Западу из-за захвата судов теневого флота РФ

12 авг 2026, 14:00
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Країна-агресор Росія готова захоплювати західні торгові судна.

Російська Федерація не буде ігнорувати спроби захоплення її торгових суден іншими країнами й відповідатиме дзеркально. Бо деякі держави намагаються обмежити рух російських суден і цим «порушують» міжнародне морське право Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає видання «Известия».

А нещодавно додумалися до можливості захоплення наших суден і продажу награбованого у нас майна. Зрозуміло, це не що інше, як піратство і розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми будемо змушені відповідати дзеркально, — зазначив диктатор.

Як відомо, 8 червня глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про посилення заходів проти російського «тіньового флоту». Так, у межах операції IRINI військово-морським силам країн-членів Євросоюзу дозволили підніматися на борт суден у разі обґрунтованих підозр щодо їхньої ідентифікації або порушення міжнародних норм.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки продали на брухт нафтові танкери російського тіньового флоту — судна Era та Lileo, які раніше були конфісковані американською владою в межах санкційної операції.

Джерело: «Известия»

Источник: Ракурс


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