Российский диктатор Владимир Путин. Фото:

https://racurs.ua/n214407-putin-zayavil-ob-usilenii-udarov-po-ukraine.html

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Російський диктатор Володимир Путін анонсував нові удари по Україні.

Глава РФ заявив, що окупанти будуть посилювати удари по українській інфраструктурі. Таким чином ворог хоче «відбити бажання» України атакувати російські об'єкти. Бо ці удари завдають шкоди російській економіці, але «все швидко відновлюється». Цитують диктатора російські пропагандистські ЗМІ.

Ми повинні, і це наступне завдання, відповідати їм як слід. І ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника так, щоб відбити у них бажання нападати на наші цивільні об'єкти, — заявив він.

У своїй промові Путін визнав, що українські безпілотники не дають росіянам на фронті «підняти голову». І наголосив, що боротьба з БпЛА є одним із найважливіших завдань армії РФ. І вирішенням проблеми українських дронів займаються промисловість і «умільці по всій країні».

Нагадаємо, сьогодні вдень Повітряні сили ЗСУ поінформували, що протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» із полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ.

Згодом президент Володимир Зеленський закликав українців бути уважними до повітряних тривог сьогодні та в найближчі дні.