Украина перестала публично сообщать количество запущенных Россией ракет во время атак. Фото:

https://racurs.ua/n215550-ukraina-perestala-soobschat-skolko-raket-rf-zapuskaet-po-strane-bloomberg.html

Ракурс

Україна змінила формат щоденних зведень. Військові припинили оприлюднювати дані про кількість ракет, якими РФ атакує під час повітряних атак.

Під час однієї з останніх нічних атак українська ППО відзвітувала про знищення 98 із 120 ворожих безпілотників, проте інформацію щодо кількості випущених ракет наводити не стали. Командування змінило формат публічних звітів і це є вимушеним заходом безпеки у відповідь на тактику російських ударів. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що це сталося невдовзі після того, як ЗСУ припинили публікувати дані про перехоплення балістичних ракет. Раніше під час одного з обстрілів Україні не вдалося збити жодну із 28 випущених одиниць балістики.

Видання пише, що зміна підходу до висвітлення атак відбувається на тлі виснаження запасів засобів української ППО.

Нагадаємо, в Повітряних силах поінформували, що в ніч на 11 серпня окупанти атакували Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Курської, Ростовської, Воронезької, Орловської областей, а також 120 ударними БпЛА. Попередньо відомо, що ППО знешкодила 98 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Джерело: Bloomberg