Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. Фото:

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Президент Володимир Зеленський опублікував відкритого листа главі Росії Володимиру Путіну.

Український лідер закликав російського диктатора до зустрічі для завершення війни. Зеленський запропонував визначити чітку дату зустрічі та зазначив, що її можуть прийняти Швейцарія, Туреччина або країни Арабського світу. Також до двостороннього треку можуть приєднатися США та Європа як потенційні гаранти безпеки. Лист Зеленський опублікував на сайті президента.

Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни. Ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану, і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі. Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч, — йдеться у листі.

Також, як вказав український президент, Київ готовий до повного припинення вогню на час переговорів, обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх» та повернення цивільних і дітей, які Росія викрала з України.

Зеленський нагадав, що за 26 років влади Путіна відносини між державами перетворилися на «тематику виключно влучань і втрат», а майже половину цього часу РФ воює проти України.

Глави держави написав, що за час війни ресурси Москви скорочуються, втрати російської армії сягають понад 30 тис. щомісяця.

Нагадаємо, у травні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі перебувають «на паузі», проте Вашингтон допускає їх відновлення за певних умов.