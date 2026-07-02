Владимир Зеленский посетил место обстрела на Дарнице в Киеве. Фото:

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Президент Володимир Зеленський відвідав місце удару російської ракети в житловий будинок в Дарницькому районі Києва.

Глава держави відзначив, що Україна не має достатньої кількості ракет до систем Patriot для відбиття масованих атак. Для перехоплення близько 70 балістичних ракет Силам оборони України потрібно щонайменше 140 ракет до «Петріотів». Про це Зеленський 2 липня заявив журналістам.

Медіа поцікавилися у президента, чи будуть удари по Москві після обстрілу Києва.

Ви ж знаєте, ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, а поки його немає, за справедливу відповідь, — відповів він.

Зеленський розповів, що вдала не просить у партнерів більше, а чекає на виконання вже узгоджених поставок.

Якби партнери вчасно давали те, що обіцяли, ми могли б зберегти будинки та людей, — сказав президент.

Нагадаємо, вночі 2 липня російська армія завдала масованого удару по Києву. Ворог застосовував дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети.

В столиці внаслідок масованої нічної російської атаки загинула 21 особа, а 85 людей зазнали травм. У місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях, переважно це житлові будинки. Також понівечені станція «швидкої», науковий інститут, готель та підприємства. У Дарницькому районі обвалився під’їзд багатоповерхівки з першого по шостий поверх.