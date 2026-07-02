Кількість загиблих у Києві зросла до 21 особи. Фото: ДСНС

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У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського удару.

Наразі відомо про 21 жертву. Також постраждали 85 людей, з них двоє дітей. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Тим часом голова ДСНС Андрій Даник під час брифінгу поінформував, що на місці атаки у Дарницькому районі працює важка інженерна техніка та задіяні близько 600 рятувальників. Продовжується пошуково-рятувальна операція. Під завалами будинку можуть бути до дев’яти осіб. Загалом вдалось врятувати 17 людей, сімох дістали з-під завалів.

Ми розуміємо, що під завалами ще є люди. Звичайно, ми до останнього сподіваємося, що хтось живий, але мирозуміємо, що загиблі тут теж 100% є. Ми розуміємо, що тут може бути до 9 людей, — розповів він.

Нагадаємо, країна-агресор Росія завдала масованого удару по українській столиці. Ворог застосовував дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети.

У Києві внаслідок масованої нічної російської атаки загинули 20 осіб. В столиці зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях, переважно це житлові будинки. Також понівечені станція «швидкої», науковий інститут, готель та підприємства. У Дарницькому районі обвалився під’їзд багатоповерхівки з першого по шостий поверх.