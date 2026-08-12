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Последствия удара российского БпЛА в Золочеве, фото: ГСЧС

Российский БпЛА ударил по учебному заведению в Харьковской области — возник пожар (ФОТО)

12 авг 2026, 16:59
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На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджений навчальний заклад у селищі Золочів Богодухівського району.

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

На місці удару виникла пожежа:

  • горів дах будівлі на площі 1200 кв. м;
  • пожежу вже ліквідовано. Обійшлося без постраждалих.

Наслідки удару російського БпЛА у Золочеві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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