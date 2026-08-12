Последствия удара российского БпЛА в Золочеве, фото: ГСЧС

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На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджений навчальний заклад у селищі Золочів Богодухівського району.

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

На місці удару виникла пожежа: