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Последствия удара российского БпЛА в Золочеве, фото: ГСЧС
Российский БпЛА ударил по учебному заведению в Харьковской области — возник пожар (ФОТО)https://racurs.ua/n215574-rossiyskiy-bpla-udaril-po-uchebnomu-zavedeniu-v-harkovskoy-oblasti-voznik-pojar-foto.htmlРакурс
На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджений навчальний заклад у селищі Золочів Богодухівського району.
Про це сьогодні, 12 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
На місці удару виникла пожежа:
- горів дах будівлі на площі 1200 кв. м;
- пожежу вже ліквідовано. Обійшлося без постраждалих.