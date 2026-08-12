В Новороссийске поражены четыре российских корабля, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215579-chetyre-voennyh-korablya-rashistov-porajeny-v-novorossiyske-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 12 серпня, уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляють прес-служби Генштабу ЗСУ та СБУ.

За попередньою інформацією, пошкоджень різного ступеня зазнали чотири російські військові кораблі:

два фрегата проекту 11356 — «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен». Вони є носіями ракет «Калібр»;

малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М»;

сторожовий корабель проекту 22160 «Василь Биков».

Інформація уточнюється.

Також уражено:

РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300;

мобільну вогневу групу на пірсі № 2 порту «Новоросійськ»;

портал тунелю нафтобази «Грушова» — терміналу «Шесхаріс»;

інфраструктуру причалів № 3, № 6 та № 7.

Зазначається, що для враження цілей застосовувалися українські безпілотники, реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та ударні системи з морських платформ.