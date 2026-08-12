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Ракурс
У Новоросійські уражено чотири російські кораблі, фото: Генштаб ЗСУ

Чотири військові кораблі рашистів уражено у Новоросійську — Генштаб

12 сер 2026, 20:13
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 12 серпня, уразили військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Про це повідомляють прес-служби Генштабу ЗСУ та СБУ.

За попередньою інформацією, пошкоджень різного ступеня зазнали чотири російські військові кораблі:

  • два фрегата проекту 11356 — «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен». Вони є носіями ракет «Калібр»;
  • малий ракетний корабель проекту 21631 «Буян-М»;
  • сторожовий корабель проекту 22160 «Василь Биков».

Інформація уточнюється.

Також уражено:

  • РЛС 30Н6Е, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300;
  • мобільну вогневу групу на пірсі № 2 порту «Новоросійськ»;
  • портал тунелю нафтобази «Грушова» — терміналу «Шесхаріс»;
  • інфраструктуру причалів № 3, № 6 та № 7.

Зазначається, що для враження цілей застосовувалися українські безпілотники, реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та ударні системи з морських платформ.

Джерело: Ракурс


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