Дмитро Лубінець, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n215578-375-ukrayinciv-zagynuly-u-rosiyskomu-poloni-lubinec.html

Ракурс

Загибель у російському полоні щонайменше 375 громадян України верифікована на сьогодні — саме стільки тіл вдалося повернути на батьківщину.

Про це сьогодні, 12 серпня, під час прес-конференції розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє агентство «Укрінформ».

У нас є окремий список, станом на сьогодні в ньому 375 імен. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації — Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулись додому на щиті, тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України, — зазначив він.

Лубінець наголосив, що Росія створила систему, де тортури, приниження, незаконні вироки стали інструментами війни:

Ми називаємо цю систему «московські конвенції». Це не юридичний термін, це визначення російської практики поводження з українцями: за цими «конвенціями» замість захисту — катування, замість надання медичної допомоги — страждання, замість правосуддя — судилища, замість повернення додому — роки неволі або смерть.

Він акцентував, що до українських військовополонених у Росії застосовуються фактично всі методи катування, викладені у Стамбульському протоколі:

зафіксовано 695 форм тортур, які застосовуються до українських військовополонених та цивільних заручників та 860 фактів неналежних умов тримання;

95% українських військовополонених зазнавали катувань, системних катувань у російських в’язницях. Це, зокрема, побиття, застосування електричного струму, сексуальне насильство, психологічне насильство, цькування собаками, імітація страт.

Джерело: «Укрінформ»