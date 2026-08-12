Дмитро Лубінець, фото: Дмитро Лубінець/Facebook

https://racurs.ua/ua/n215576-schonaymenshe-345-polonenyh-ukrayinskyh-viyskovyh-stratyly-rashysty-lubinec.html

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Російські загарбники з початку повномасштабного вторгнення стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон.

Про це сьогодні, 12 серпня, під час прес-конференції розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє агентство «Укрінформ».

З початку повномасштабного вторгнення тільки зафіксовані факти вбивства та страти щонайменше 345 українських військових, які за зафіксованими відео зробили все, щоб здатись в полон, — зазначив Лубінець.

Це означає, що вони поклали зброю, вийшли з піднятими руками, лягли на землю, показали, що вони не продовжують бойові дії. Їх російські солдати оглянули, переконались, що жодної зброї немає… У нас є зафіксовані випадки, коли повністю вимагають, щоб знімали одяг. І після цього змушують так само лягти на землю, і впритул розстрілюють українських військових, — додав він.

Лубінець наголосив, що вбивство військовослужбовців, які здалися в полон, є окремим воєнним злочином.

Джерело: «Укрінформ»