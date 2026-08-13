Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n215593-rossiyskogo-kozeroga-unichtojili-na-limanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Лиманському напрямку дрони підрозділу «Страж» бригади «Помста» знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Мінус 2 ворожі танки, РСЗВ «Козєрог-1», дві гармати, мототранспорт, генератор, антена звʼязку і жива сила. Такі результати чергового рейду посадками окупантів на Лиманському напрямку, — розповіли у ДПСУ.

«Козєрог-1» — це російський «кишеньковий «Град»: однозарядна пускова установка для снарядів від РСЗВ «Град».