Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської техніки, скріншот відео
Російського «Козєрога» знищили на Лиманському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215593-rosiyskogo-kozieroga-znyschyly-na-lymanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Лиманському напрямку дрони підрозділу «Страж» бригади «Помста» знищили низку ворожих цілей.
Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Мінус 2 ворожі танки, РСЗВ «Козєрог-1», дві гармати, мототранспорт, генератор, антена звʼязку і жива сила. Такі результати чергового рейду посадками окупантів на Лиманському напрямку, — розповіли у ДПСУ.
«Козєрог-1» — це російський «кишеньковий «Град»: однозарядна пускова установка для снарядів від РСЗВ «Град».