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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Російського «Козєрога» знищили на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

13 сер 2026, 13:08
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На Лиманському напрямку дрони підрозділу «Страж» бригади «Помста» знищили низку ворожих цілей.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Мінус 2 ворожі танки, РСЗВ «Козєрог-1», дві гармати, мототранспорт, генератор, антена звʼязку і жива сила. Такі результати чергового рейду посадками окупантів на Лиманському напрямку, — розповіли у ДПСУ.

«Козєрог-1» — це російський «кишеньковий «Град»: однозарядна пускова установка для снарядів від РСЗВ «Град».

Джерело: Ракурс


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