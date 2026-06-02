Колишній військовий коригував російський обстріл Дніпра 2 червня.

Коригувальника сьогоднішньої російської атаки по Дніпру затримала СБУ.

Участь у підготовці ракетно-дронової атаки ворога по Дніпру в ніч на 2 червня брав колишній військовий з Дніпропетровщини. Ворожий агент відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Таким чином окупанти шукали «слабкі точки» у ППО регіону та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінований удар. Під час повітряних тривог агент фіксував координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони.

Зловмисника затримали за місцем його проживання. Під час обшуку у нього знайшли російський паспорт і смартфон з доказами роботи на РФ. Затриманому вже повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Нагадаємо, раніше сьогодні російська армія вже била по Дніпру, й пошкодила, зокрема, житловий будинок. Наразі відомо про 16 загиблих в обласному центрі, серед них двоє дітей. Також 42 людей поранені. Середу, 3 червня, у місті оголосили Днем трауру.

А вдень внаслідок російського удару по Дніпру постраждали двоє дітей — брат і сестра. Обох госпіталізували.