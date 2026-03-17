Послу РФ в Молдове передали бутылку с загрязненной водой из реки Днестр. Фото: МИД

Молдова висловила протест через російський удар по Дністровській ГЕС.

Послу Російської Федерації у Молдові Олегу Озерову 17 березня передали пляшку з забрудненою водою з річки Дністер. Через витік нафтопродуктів, який стався внаслідок російського обстрілу, у Молдові оголошували екологічну тривогу. Про це Міністерство закордонних справ Молдови повідомило у Facebook.

У дипломатичному відомстві нагадали, що російський обстріл Дністровської ГЕС в Україні стався ще 7 березня та призвів до забруднення води в річці ракетним паливом. Річка Дністер забезпечує водою приблизно 80% населення Молдови та 98% жителів Кишинева.

Нагадаємо, 16 березня уряд Молдови оголосив про запровадження 15-денного режиму екологічної тривоги у басейні річки Дністер, бо хвиля забруднення продовжувала рухатися вниз за течією. Перевищення допустимих норм щодо нафтопродуктів та ароматичних вуглеводнів у воді зафіксовано у зоні Наславча — Сорока.