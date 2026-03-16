У Молдові оголосила екологічну тривогу після російського обстрілу Дністровської ГЕС.

У Молдові оголосили екологічну тривогу після удару Росії по Дністровській ГЕС.

Уряд Молдови оголосив про запровадження 15-денного режиму екологічної тривоги у басейні річки Дністер. Завдяки цим заходам вдасться мобілізувати додаткові ресурси, запровадити обмеження щодо забору та використання води у тих секторах, де аналізи показують перевищення допустимих норм, щоб запобігти забрудненню систем водопостачання й залучити додаткові структури для реагування та інтеграцію міжнародних команд з ЄС. Про це повідомили президент Молдови Мая Санду та прем'єр-міністр країни Александру Мунтяну.

За словами очільника молдовського уряду, хвиля забруднення продовжує рухатися вниз за течією. Перевищення допустимих норм щодо нафтопродуктів та ароматичних вуглеводнів у воді зафіксовано у зоні Наславча — Сорока. Зупинити проходження нафтопродуктів планують додатковому дамбами, які планують встановити у найближчі дні.

Атака Росії на Дністровську ГЕС в Україні призвела до розливу нафти в річку… Росія несе повну відповідальність", — заявила президент Санду.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець інформував, що внаслідок нещодавньої російської атаки по Дністровській ГЕС було зафіксовано витік технічних мастил. Забруднення вже поширилося вниз течією, перетнувши кордон із Республікою Молдова.