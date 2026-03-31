Російський «шахед» знову зафіксували у Молдові, фото: Roboflow Universe

Російський «шахед» вночі помітили у повітряному просторі Молдови

31 бер 2026, 10:50
У повітряному просторі Молдови в ніч на сьогодні, 31 березня, помітили бойовий безпілотник типу «Шахед».

Про це повідомляє видання NewsMaker з посиланням на прес-службу уряду Молдови.

Зазначається, що порушення повітряного простору країни російським безпілотником було зафіксоване 30 березня о 21.29.

За даними систем повітряного спостереження, дрон перетнув державний кордон з боку населеного пункту Комарівка, Одеська область (Україна), у напрямку села Шипка (Молдова). Орган цивільної авіації тимчасово обмежив повітряний простір на півночі країни на 15 хвилин, — зазначає видання.

Дрон зник із радарів поблизу села Клішова Оргіївського району.

МЗС Молдови засудило цей інцидент, вимагаючи суворого дотримання міжнародного права.

Інцидент є серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Молдови. Це неприйнятно", — наголосили у відомстві й додали, що це «загроза регіональній стабільності та безпеці громадян.

Це вже не перший випадок, коли в Молдові знаходять уламки ракет і збитих дронів після російських атак на Україну.

Джерело: NewsMaker

Джерело: Ракурс


