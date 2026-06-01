Наслідки російської атаки на Харківщині, фото: ДСНС
Російські безпілотники вдарили по підприємству на Харківщині — виникла пожежа (ФОТО, ВІДЕО)
На Харківщини внаслідок атаки російських безпілотників сталася пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве.
Про це сьогодні, 1 червня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу загорілися дерев’яні піддони на площі 800 кв. м, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що під час роботи пожежників ворог завдав повторного удару БпЛА:
Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.