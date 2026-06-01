Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Харківщині, фото: ДСНС

Російські безпілотники вдарили по підприємству на Харківщині — виникла пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

1 чер 2026, 23:11
999

На Харківщини внаслідок атаки російських безпілотників сталася пожежа на території цивільного підприємства у селищі Васищеве.

Про це сьогодні, 1 червня, ввечері повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілу загорілися дерев’яні піддони на площі 800 кв. м, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що під час роботи пожежників ворог завдав повторного удару БпЛА:

Влучання сталося поруч у дах складської будівлі підприємства. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Наслідки російської атаки на Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів