Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня (з 18.00 30 березня), атакували Україну загалом 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 200 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися з напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00: