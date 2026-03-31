Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
289 БпЛА атаковали Украину в ночь на 31 марта — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

31 мар 2026, 08:49
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня (з 18.00 30 березня), атакували Україну загалом 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 200 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися з напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров