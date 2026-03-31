Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
289 БпЛА атаковали Украину в ночь на 31 марта — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n212926-289-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-31-marta-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня (з 18.00 30 березня), атакували Україну загалом 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 200 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися з напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів;
- зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.