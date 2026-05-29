Збройні сили Росії потрапили до «чорного списку» Організації Об'єднаних Націй за сексуальне насильство під час війни в Україні.

Організація змогла верифікувати 310 випадків сексуального насильства на території РФ та тимчасово окупованих територіях України щодо військовополонених та цивільних утримуваних осіб. Переважно від цього насильства страждали чоловіки. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 29 травня повідомив у Telegramіз посиланням на новий звіт ООН.

У щорічній доповіді Організації Об'єднаних Націй щодо сексуального насильства в умовах конфлікту російські збройні та безпекові сили вперше офіційно внесені до переліку сторін, відповідальних за сексуальне насильство під час війни, — йдеться у повідомленні.

В ООН наголошують, що російська влада регулярно відмовляє у доступі міжнародним моніторинговим місіям. Такі дії Москви ускладнюють перевірку масштабів злочинів.

Лубінець наголосив, що сексуальне насильство російськими окупантами визначено як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного права. А те, що армія РФ потрапила у «чорний список» ООН є важливим міжнародним визнанням.

Нагадаємо, у травні Рада Європи ухвалила створення керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Спецтрибунал хочуть створити, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції наразі не мають повноважень розглядати справи про злочин російської агресії, на чому наполягає Україна.