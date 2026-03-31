Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти за добу втратили 970 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 970 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

31 бер 2026, 08:27
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 297 тис. 670 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні. 31 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 826 танків;
  • 24 тис. 324 бойові броньовані машини;
  • 39 тис. 110 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 709 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 338 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 208 тис. 827 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 491 крилату ракету;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 86 тис. 359 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 105 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Ворог вчора здійснив 85 авіаударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 132 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 964 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 77 — із РСЗВ.

Від російських авіаударів постраждали, зокрема, такі населені пункти:

  • Глухів, Волфине, Яструбщина, Лісне, Вільна Слобода Сумської області;
  • Гаврилівка, Лісне, Левадне, Покровське Дніпропетровської області;
  • Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження живої сили та один пункт управління БпЛА противника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів