Російські загарбники за добу втратили 970 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 297 тис. 670 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні. 31 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 826 танків;
- 24 тис. 324 бойові броньовані машини;
- 39 тис. 110 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 709 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 338 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 208 тис. 827 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 491 крилату ракету;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 86 тис. 359 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 105 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.
Ворог вчора здійснив 85 авіаударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 132 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 964 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 77 — із РСЗВ.
Від російських авіаударів постраждали, зокрема, такі населені пункти:
- Глухів, Волфине, Яструбщина, Лісне, Вільна Слобода Сумської області;
- Гаврилівка, Лісне, Левадне, Покровське Дніпропетровської області;
- Воздвижівка, Новоселівка, Широке, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження живої сили та один пункт управління БпЛА противника.