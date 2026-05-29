Падіння дрона на житловий будинок у Галаці. Фото:

Російський БпЛА, який атакував Галац, був підбитий українською ППО.

Дрон-камікадзе типу «Шахед», який атакував багатоповерховий будинок у Галаці, міг бути уражений протиповітряною обороною України. Безпілотник, імовірно, уражений поблизу міста Рені в Одеській області, змінив траєкторію польоту та полетів у бік румунського Галаца. Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, передає видання HotNews.

Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца, — зазначив румунський лідер.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок в місті Галац, що розташоване поблизу кордону з Україною. Внаслідок цього постраждали двоє осіб. Після удару БпЛА з будинку евакуювали близько 70 осіб.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що у будинок влучив російський дрон типу «Герань-2», який вилетів з території РФ. Слідство вже встановило маршрут цього безпілотника через Україну та місце перетину румунського кордону.

Румунська влада вже оголосила персоною нон грата генерального консула РФ у румунському місті Констанца й заявила про закриття дипломатичного відомства.

Джерело: HotNews