Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

https://racurs.ua/ua/n213463-mayje-6-tys-t-oliyi-rozlylosya-v-chornomorsku-vnaslidok-obstrilu-rf-foto.html

Ракурс

Масштабний розлив соняшникової олії стався у Чорноморську внаслідок російських обстрілів.

Унаслідок атаки РФ 26 квітня в Чорноморську Одеської області в акваторії морського торговельного порту було пошкоджено інфраструктуру порту. Виникла пожежа і було зруйновано резервуар обсягом 6 тис. т із соняшниковою олією. Про це Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу 27 квітня повідомила у Telegram.

Служби Чорноморської філії ДП «АМПУ» оперативно локалізували наслідки аварії. На території встановлено бар'єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище, — зазначили у відомстві.

Фахівці не виявили забруднення ґрунту, бо територія порту має бетонне покриття. Однак частина олії потрапила в море. На поверхні води в акваторії порту утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 м.

Наразі подальше поширення забруднення намагаються стримувати боновими загородженнями. Експерти відібрали проби морської води для лабораторних досліджень, які мають визначити рівень забруднення.

Остаточну оцінку шкоди природі, яка була завдана внаслідок агресії РФ, проведуть згодом.

Нагадаємо, 5 січня російська армія завдала удару по заводу з виробництва олії в Дніпрі. Внаслідок обстрілу на дорогу вилилося понад 300 т рослинної олії. Такі удари призводять до забруднення ґрунтів, води і транспортної інфраструктури, що становить довгострокову загрозу для довкілля та здоров’я людей.