Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ОВА

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Армія Росії двічі обстріляла Запоріжжя, що призвело до загибелі та поранення цивільних.

Ввечері, 4 червня, обласний центр був атакований російським доном. Внаслідок цього загинула жінка, а ще осіб зазнали травм. Постраждалим вже надають всю необхідну медичну допомогу. На місці події працювали усі екстрені служби. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Російський обстріл пошкодив три автомобілі та скління багатоквартирного житлового будинку. Також загорілася трава на відкритій території на площі 10 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу.

А вранці 5 червня ворог завдав повторного удару по місту. Як поінформував у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти поцілили по приватному домоволодінню. Житловий будинок охопило полум’я, також загорівся легковий автомобіль. Загалом внаслідок цієї атаки по приватному сектору пошкоджень зазнали 11 будинків.

Нагадаємо, ввечері 4 червня російські війська вдарили дронами по місту Конотоп Сумської області. Внаслідок атаки місто залишилося без води та частково без електропостачання. Постраждали п’ятеро осіб, серед поранених — троє дітей.