Армія РФ обстріляла харчове підприємство на Київщині. Фото:

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Російські дрони-камікадзе 5 червня атакували Київську область.

Окупанти вдарили по цивільному підприємстві харчової промисловості в Броварському районі. На момент обстрілу на робочих місцях перебували люди. Наразі відомо, що четверо осіб загинули. Ще семеро осіб постраждали. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив у Telegram.

Внаслідок атаки території підприємства загорілася адміністративна будівля, в якої були також частково зруйновані конструкції. Попередньо відомо, що в цій будівлі ще є люди. Рятувальники змогли наразі деблокувати двох осіб.

На місці обстрілу працюють усі необхідні служби. Тривають рятувальні роботи, пошук людей та ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, минулої ночі російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети та 216 ударних дронів. ППО знешкодила 198 БпЛА, але влучання 16 безпілотників відбулося на 13 локаціях. Зокрема, у Павлоградському районі Дніпропетровщини були пошкоджені підприємство та приватні будинки. Загинула жінка, а двоє людей дістали поранення.