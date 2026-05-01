Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
РФ сьогодні спрямувала на Тернопіль понад 50 «шахедів». Фото: ДСНС

Тернопіль атакували понад 50 «шахедів» — близько 20 з них вибухнули

1 тра 2026, 16:54
Масована атака російських дронів на Тернопіль відбулася 1 травня.

Окупанти спрямували на місто понад 50 «шахедів». З них вибухнули близько 20. В обласному центрі пошкоджені промислові об'єкти та інфраструктура. Аварійні бригади відновили пошкоджені лінії електропостачання. Водопостачання та каналізація функціонують у штатному режимі. Про це міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив у Facebook.

На щастя, ніхто не загинув. Наразі відомо про 10 поранених. Є люди у важкому стані, їх госпіталізували.

В Тернопільській ОВА поінформували, що в регіоні зафіксовано наявність нерозірваних повітряних цілей. На місцях працюють усі відповідні служби, зокрема підрозділи ДСНС, правоохоронці та інші екстрені служби. Ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, 1 травня російські безпілотники атакували Тернопіль, внаслідок цього частина міста наразі знеструмлена. Без світла частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів