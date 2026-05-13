Російські дрони атакували Закарпаття та Львівщину. Фото: НПУ

Країна-агресор Росія 13 квітня продовжує атакувати «шахедами» західні області України.

Зросла кількість поранених у Рівненській області внаслідок російської атаки БпЛА. Наразі відомо, що троє людей загинуло та попередньо шестеро травмувалися. Російський дрон влучив у житловий будинок, також в області пошкоджені будинки та автомобілі. Правоохоронці вже документують воєнні злочини армії РФ. Про це 12 квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій та Національна поліція повідомили у Telegram.

Львівщина також перебувала під масованою атакою ворожих безпілотників. Міський голова Олег Вольський Жовкви Олег Вольський повідомив, що ворог влучив в обʼєкт критичної інфраструктури, внаслідок цього місто знеструмлене.

Ворожі безпілотники сьогодні долетіли й до Закарпаття. В обласній військовій адміністрацій заявили, що це наймасованіша атака по регіону з початку повномасштабної війни. Вибухи пролунали в кількох громадах області. Влада обіцяє згодом оприлюднити всю інформацію.

Тим часом журналіст Віталій Глагола у Telegram поінформував, що на Закарпатті росіяни вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктурі. А в Ужгороді під ударами були промисловий район міста, склади та об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 13 травня Росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку. У Рівненській області зафіксовано влучання по житловому будинку, що призвело до загибелі та поранення людей. У Черкаській та Хмельницькій областях також постраждали мирні мешканці.