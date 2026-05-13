Російські дрони вбили та поранили людей у Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Країна-агресор Росія 13 травня здійснює масований дроновий удар по Україні. Під прицілом ворога західні регіони.

У Рівненській області зафіксоване влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема, у житловий будинок. Попередньо відомо, що три людини загинули, а четверо зазнали поранень. Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Telegram.

У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки відомо про трьох постраждалих. Як поінформував у Telegramголова ОВА Сергій Тюрін, травмованих госпіталізували у стані середньої важкості, їм надано медичну допомогу. Їхній стан стабільний.

Внаслідок атаки в області пошкоджено вікна, покрівлю та фасади у п’яти приватних будинках і на елеваторі. Також фіксувалося знеструмлення споживачів від електроенергії, яке відновили енергетики.

У Черкаській області росіяни цілили по Смілянській громаді. В ОВА поінформували про трьох травмованих. Двоє перебувають у тяжкому стані, один — у стані середньої тяжкості. Їх госпіталізували.

На Київщині, за інформацію голови ОВА Миколи Калашника, внаслідок атаки у Вишгородському районі виникла пожежа приватного будинку. На щастя, постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, 13 травня Росія розпочала проти України комбіновану повітряну атаку. У Головному управлінні розвідки повідомили, ця атака може мати тривалий характер.

У першій хвилі атаки ворог застосує значну кількість ударних безпілотників, щоб перевантажити системи української ППО та уразити цивільні обʼєкти. У потім РФ планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістику. Цілі Москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.