Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
РФ сегодня направила на Тернополь более 50 «шахедов». Фото:

Тернополь атаковали более 50 «шахедов» — около 20 из них взорвались

1 мая 2026, 16:54
999

Масована атака російських дронів на Тернопіль відбулася 1 травня.

Окупанти спрямували на місто понад 50 «шахедів». З них вибухнули близько 20. В обласному центрі пошкоджені промислові об'єкти та інфраструктура. Аварійні бригади відновили пошкоджені лінії електропостачання. Водопостачання та каналізація функціонують у штатному режимі. Про це міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив у Facebook.

На щастя, ніхто не загинув. Наразі відомо про 10 поранених. Є люди у важкому стані, їх госпіталізували.

В Тернопільській ОВА поінформували, що в регіоні зафіксовано наявність нерозірваних повітряних цілей. На місцях працюють усі відповідні служби, зокрема підрозділи ДСНС, правоохоронці та інші екстрені служби. Ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, 1 травня російські безпілотники атакували Тернопіль, внаслідок цього частина міста наразі знеструмлена. Без світла частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров