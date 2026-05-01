РФ сегодня направила на Тернополь более 50 «шахедов».
Масована атака російських дронів на Тернопіль відбулася 1 травня.
Окупанти спрямували на місто понад 50 «шахедів». З них вибухнули близько 20. В обласному центрі пошкоджені промислові об'єкти та інфраструктура. Аварійні бригади відновили пошкоджені лінії електропостачання. Водопостачання та каналізація функціонують у штатному режимі. Про це міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив у Facebook.
На щастя, ніхто не загинув. Наразі відомо про 10 поранених. Є люди у важкому стані, їх госпіталізували.
В Тернопільській ОВА поінформували, що в регіоні зафіксовано наявність нерозірваних повітряних цілей. На місцях працюють усі відповідні служби, зокрема підрозділи ДСНС, правоохоронці та інші екстрені служби. Ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо, 1 травня російські безпілотники атакували Тернопіль, внаслідок цього частина міста наразі знеструмлена. Без світла частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний.