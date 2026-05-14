Армия РФ обстреляла авто миссии ООН и коммунальную машину в Херсоне. Фото:

https://racurs.ua/n213815-rossiyane-atakovali-avto-missii-oon-i-kommunalnuu-mashinu-v-hersone.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Херсону.

У четвер, 14 травня, близько 10.00 російські терористи вбили в Херсоні людину. Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Корабельному районі травми, несумісні з життям, дістала невідома жінка. Її особу наразі встановлюють. Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

А в Центральному районі ворог поцілив по транспортному засобу, який належить одному з комунальних підприємств Херсонської міської ради. На щастя, люди не постраждали.

Крім того, сьогодні в Корабельному районі російські військові атакували з безпілотника автівки гуманітарної місії. Внаслідок влучання були пошкоджені машини Управління ООН з координації гуманітарних справ. Наразі уточняється інформація про постраждалих.

Нагадаємо, 14 травня російські загарбники завдали ударів по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Постраждали 17 осіб, 12 з них перебувають у лікарнях. В усіх діагностовано вибухові травми. Двоє людей перебувають у важкому стані.