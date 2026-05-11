Оккупанты снова атаковали Корабельный район Херсона — есть раненый

Армія Російської Федерації 11 травня завдала нових ударів по Херсону.

Орієнтовно о 14.00 загарбники знову атакували з дрона Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожого удару вибухову травму та уламкові поранення ноги дістав 83-річний чоловік. Про це Херсонська обласна військова адміністрація 11 травня повідомила у Telegram.

Співробітники поліції доправили постраждалого до лікарні. Медики обстежують постраждалого і надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог вже бив по Корабельному району міста. Орієнтовно о 10.00 росіяни атакували з дрона магазин. Там постраждали четверо осіб — 49-річна жінка та чоловіки віком 51, 55 та 56 років. Їх госпіталізували з вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями.

А вже майже о 10.40 у Корабельному районі внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопець, який в момент атаки перебував у парку. У нього діагностували вибухову травму, множинні уламкові поранення обличчя та шиї. Постраждалий перебуває у лікарні.