Армия РФ ударила по Херсону, есть раненые. Фото:

https://racurs.ua/n213586-armiya-rf-udarila-po-hersonu-est-ranenye.html

Ракурс

Армія Російської Федерації атакувала Херсон.

Близько 1.30 у понеділок, 4 травня, окупанти обстріляли Корабельний район міста. Постраждали 88-річна жінка та 44-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та контузії, а у чоловіка ще й поранення обличчя. Постраждалим надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування. Про це Херсонська ОВА повідомила у Telegram.

В обласній військовій адміністрації поінформували, що минулої доби росіяни били по населених пунктах дронами, артилерією та авіацією. Внаслідок обстрілів були пошкоджені чотири багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, автівку швидкої та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, а 12 дістали поранення. Серед поранених є дитина.

Нагадаємо, 1 травня у Харківській області російські БпЛА атакували п’ять автозаправних станцій. Вибухи пошкодили обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівлю автомийки.