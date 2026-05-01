Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

На Харківщині сьогодні, 1 травня, вранці під прицілом російських БпЛА опинилися автозаправні станції — зафіксоване влучання на п’яти АЗС.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що на двох АЗС — у Слобідському районі Харкова та в Чугуєві — виникли пожежі, які вже ліквідоване.

Вибухами пошкоджене обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівлю автомийки.

Також внаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків — 1970 та 1989 років народження. Один із них поранений, його госпіталізували.