Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: ДСНС

Російські безпілотники вдарили по п’яти АЗС на Харківщині (ФОТО, ВІДЕО)

1 тра 2026, 14:29
На Харківщині сьогодні, 1 травня, вранці під прицілом російських БпЛА опинилися автозаправні станції — зафіксоване влучання на п’яти АЗС.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що на двох АЗС — у Слобідському районі Харкова та в Чугуєві — виникли пожежі, які вже ліквідоване.

Вибухами пошкоджене обладнання заправок, 10 легкових автомобілів та будівлю автомийки.

Також внаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків — 1970 та 1989 років народження. Один із них поранений, його госпіталізували.

