Рашисти активно атакують АЗС на Харківщині, фото: Vgorode.ua
Рашисти обстріляли три АЗС у Харкові вранці 1 травня — прокуратура
Російська армія сьогодні, 1 травня, вранці обстріляла у Харкові три АЗС, ще дані по одній перевіряються.
Крім цього, ще одна автозаправка обстріляна поблизу Харкова, там спалахнула пожежа. Про це в коментарі виданню «Думка. Новини Харкова» розповів прокурор Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко.
Наразі проводиться огляд місць подій, вилучаються уламки, фіксуються наслідки. За попередньою інформацією, були застосовані дрони V2U зі штучним інтелектом.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російських ударів:
- у Київському районі Харкова зафіксовано влучання по території АЗС та СТО. Пошкоджено вісім автомобілів;
- у Салтівському районі Харкова — влучання по території двох АЗС. Зазнав травм 36-річний чоловік;
- у Слобідському районі Харкова — влучання по території АЗС. Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу. Зазнав гострої реакції на стрес 55-річний чоловік;
- у️місті Чугуєві — влучання по території АЗС та автомийки. Зайнялася пожежа, зокрема загорілися два автомобілі.