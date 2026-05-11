Російський безпілотник атакував магазин у Херсоні — четверо постраждалих

Росіяни завдали удару БпЛА по магазину у Херсоні, фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n213731-rosiyskyy-bezpilotnyk-atakuvav-magazyn-u-hersoni-chetvero-postrajdalyh.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 11 травня, орієнтовно о 10.00 атакували з безпілотника магазин у Корабельному районі Херсона.

В результаті постраждали четверо людей — 49-річна жінка та чоловіки віком 51, 55 та 56 років. Про це повідомляє прес-служба Херсонськоъ ОВА.

Потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями. Наразі лікарі проводять обстеження та надають їм допомогу, — розповіли в ОВА.

Крім того, близько 10.40 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала дитина.