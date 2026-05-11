Російський безпілотник атакував магазин у Херсоні — четверо постраждалих

Російські загарбники сьогодні, 11 травня, орієнтовно о 10.00 атакували з безпілотника магазин у Корабельному районі Херсона.
В результаті постраждали четверо людей — 49-річна жінка та чоловіки віком 51, 55 та 56 років. Про це повідомляє прес-служба Херсонськоъ ОВА.
Потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями. Наразі лікарі проводять обстеження та надають їм допомогу, — розповіли в ОВА.
Крім того, близько 10.40 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала дитина.
14-річний хлопець, який в момент атаки перебував у парку, дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення обличчя та шиї, — зазначили в ОВА.