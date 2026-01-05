Рашисти завдали ударів по заводу з виробництва олії в Дніпрі та цивільному судну з олією на Одещині, фото: ЦПД

Російські загарбники сьогодні, 5 січня, завдали удару по заводу з виробництва олії в Дніпрі — на дорогу вилилося понад 300 тонн рослинної олії.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації РНБО.

Цей удар є черговим прикладом цілеспрямованого знищення цивільної інфраструктури, що має не лише економічні, а й серйозні екологічні наслідки, — наголошують у ЦПД.

Зазначається, що атаки на підприємства харчової промисловості мають системний характер і спрямовані на створення продовольчого дефіциту в Україні.

Також такі удари призводять до забруднення ґрунтів, води і транспортної інфраструктури, що становить довгострокову загрозу для довкілля та здоров’я людей.

Зокрема, у ніч на 22 грудня Росія завдали удару по цивільному судну в Одеському районі, внаслідок чого соняшникова олія потрапила у лиман і далі — в акваторію Чорного моря. Тоді були зафіксовані маслянисті плями на поверхні води, а постраждалих від цього птахів довелося рятувати та відправляти на реабілітацію.