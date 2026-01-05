Новини
Ракурс
Комунальники прибирають з доріг олію у Дніпрі, фото: «Суспільне»

300 тонн олії вилилося на дороги Дніпра через російську атаку — Філатов

5 січ 2026, 15:52
У Дніпрі через атаку російських дронів на цивільне виробництво на вулиці міста вилилися 300 тонн олії.

Про це сьогодні, 5 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Борис Філатов.

Я не розумію чому наша пропаганда мовчить, коли болотні падли бомбардують суто цивільне виробництво, а ми робимо вигляд, що це абстрактні «промислові підприємства». При тому, що мільйонне (!) місто все бачить на власні очі! — наголосив він.

Він зазначив, що комунальники ліквідовують наслідки, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим приблизно 2−3 доби. Про рух громадського транспорту та перекриття доріг інформуватимуть на офіційних ресурсах міськради.

Філатов додав, що рашисти розбомбили американську власність — завод належить компанії «Бунге» з Сент- Луїс, Міссурі.

Раніше сьогодні очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у своєму Telegram-каналі повідомив, що пожежу, яка винила внаслідок атаки безпілотників на обласний центр.

Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач, — зазначи він.

Комунальники прибирають з доріг олію у Дніпрі, фото: «Суспільне»

