ВМС збили російський Ка-27 над Чорним морем

Військово-морські сили збили над Чорними морем ворожий вертоліт Ка-27.
Про це сьогодні, 5 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС,
Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, — вказано в повідомленні.
Інших деталей ВМС наразі не наводить.