Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти за зиму втратили десятки тисяч осіб, фото: Міністерство оборони

Скільки окупантів ліквідували Сили оборони за зиму, розповіли в Міноборони (ІНФОГРАФІКА)

5 бер 2026, 13:30
999

Сили оборони за три місяці ліквідували понад 92 тис. російських загарбників і кожне ураження зафіксоване на відео.

Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Знищувати більше ворожих вояків, ніж мобілізує росія, — один з ключових пунктів Плану війни України. Маємо верифіковані дані про його виконання за три місяці, — наголосили в Міноборони.

Зазначається, що лише за лютий українські військові вразили 27 тис. 313 окупантів — це 975 ліквідованих росіян щодня.

Також оновлено рекорд зі знищення ворожих БпЛА, і другий місяць поспіль збиваємо рекордну кількість шахедів, — додали у відомстві.

У Міноборони назвали ТОП-10 підрозділів за лютий:

  • 414 ОБрБС «Птахи Мадяра»;
  • ЦСО «А» СБУ;
  • ГВ БАС «Фенікс»;
  • Lasar’s Group НГУ;
  • 429 ОБрБпС «Ахіллес»;
  • 3 ОШБр;
  • 412 ОБрБПС «NEMESIS»;
  • 23 ОБРОГП НГУ;
  • 3 БрОП «Спартан»;
  • 95 ОДШБр.

Завдяки Армії дронів. Бонус бачимо реальні дані з фронту в режимі реального часу. Можемо визначати найефективніше озброєння і масштабувати досвід найрезультативніших підрозділів на все військо, — додали в Міноборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів