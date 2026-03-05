Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС
Російські загарбники обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині.
Внаслідок інциденту надзвичайники не постраждали. Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що через ворожу атаку також виникла пожежа у житловому секторі — пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.
Крім того, в ніч на сьогодні рашисти атакували ще декілька районів області:
- у Кам’янському районі поранені двоє чоловіків. Пошкоджена транспортна інфраструктура;
- у Кривому Розі виникло декілька пожеж на об'єкті інфраструктури;
- на Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджений житловий будинок.
Внаслідок ворожих атак постраждали двоє людей, — додали у відомстві.