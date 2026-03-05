Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини, фото: ДСНС

Ракурс

Російські загарбники обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині.

Внаслідок інциденту надзвичайники не постраждали. Про це сьогодні, 5 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що через ворожу атаку також виникла пожежа у житловому секторі — пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.

Крім того, в ніч на сьогодні рашисти атакували ще декілька районів області:

у Кам’янському районі поранені двоє чоловіків. Пошкоджена транспортна інфраструктура;

у Кривому Розі виникло декілька пожеж на об'єкті інфраструктури;

на Нікопольщині внаслідок обстрілів пошкоджений житловий будинок.