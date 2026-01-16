Новини
Окупанти обстріляли Нікополь. Фото: ОВА, ДСНС

Окупанти вбили двох жінок у Нікополі й шістьох поранили

16 січ 2026, 16:26
Армія Російської Федерація завдала нових ударів по Нікополю на Дніпропетровщині.

У п’ятницю, 16 січня, загарбники обстріляли місто з артилерії. Внаслідок цього загинули двоє жінок. А загалом з сьогоднішнього ранку через ворожі атаки дістали поранення шестеро осіб. Про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомили у Telegram.

У вкрай важкому стані перебуває 65-річна жінка. Ще один 44-річний мешканець, за уточненою інформацією, був травмований вночі. Чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У ДСНС додали, що двом жінкам рятувальники надали домедичну допомогу, евакуювали з місця події та передали медикам.

Нагадаємо, 16 січня російська авіація скинула КАБ на блокпост поблизу Куп’янська на Харківщині. Внаслідок авіаудару поранення дістали двоє військовослужбовців ЗСУ, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост. Також постраждали двоє поліцейських, котрі несли службу на дорозі.

