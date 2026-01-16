Новини
Наслідки російського авіаудару по блокпосту, скріншот відео

Рашисти вдарили КАБом по блокпосту поблизу Куп’янська — є поранені (ВІДЕО)

16 січ 2026, 13:56
Російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська на Харківщині.

Є поранені. Про це сьогодні, 16 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська, де спільно несли службу поліцейські Луганщини та їхні колеги з поліції Харківщини. Ворожа КАБ упала неподалік від поста, — розповіли у поліції.

Зазначається, що внаслідок авіаудару було поранено:

  • двох військовослужбовців ЗСУ, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост;
  • двох поліцейських, котрі несли службу на дорозі.

Поліцейські Луганщини негайно відреагували на подію — надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їх евакуацію до медичного закладу, — зазначили в поліції. — Попри загрозу повторних ударів правоохоронці діяли швидко та злагоджено, рятуючи життя.

Джерело: Ракурс


