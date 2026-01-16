Наслідки російського авіаудару по блокпосту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211503-rashysty-vdaryly-kabom-po-blokpostu-poblyzu-kup-yanska-ie-poraneni-video.html

Ракурс

Російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська на Харківщині.

Є поранені. Про це сьогодні, 16 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська, де спільно несли службу поліцейські Луганщини та їхні колеги з поліції Харківщини. Ворожа КАБ упала неподалік від поста, — розповіли у поліції.

Зазначається, що внаслідок авіаудару було поранено:

двох військовослужбовців ЗСУ, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост;

двох поліцейських, котрі несли службу на дорозі.