Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по блокпосту, скріншот відео
Рашисти вдарили КАБом по блокпосту поблизу Куп’янська — є поранені (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211503-rashysty-vdaryly-kabom-po-blokpostu-poblyzu-kup-yanska-ie-poraneni-video.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська на Харківщині.
Є поранені. Про це сьогодні, 16 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.
Російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська, де спільно несли службу поліцейські Луганщини та їхні колеги з поліції Харківщини. Ворожа КАБ упала неподалік від поста, — розповіли у поліції.
Зазначається, що внаслідок авіаудару було поранено:
- двох військовослужбовців ЗСУ, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост;
- двох поліцейських, котрі несли службу на дорозі.
Поліцейські Луганщини негайно відреагували на подію — надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їх евакуацію до медичного закладу, — зазначили в поліції. — Попри загрозу повторних ударів правоохоронці діяли швидко та злагоджено, рятуючи життя.