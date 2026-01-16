Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по блокпоста, скриншот видео

Рашисты ударили КАБом по блокпосту возле близ Купянска — есть раненые (ВИДЕО)

16 янв 2026, 13:56
999

Російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська на Харківщині.

Є поранені. Про це сьогодні, 16 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська, де спільно несли службу поліцейські Луганщини та їхні колеги з поліції Харківщини. Ворожа КАБ упала неподалік від поста, — розповіли у поліції.

Зазначається, що внаслідок авіаудару було поранено:

  • двох військовослужбовців ЗСУ, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост;
  • двох поліцейських, котрі несли службу на дорозі.

Поліцейські Луганщини негайно відреагували на подію — надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їх евакуацію до медичного закладу, — зазначили в поліції. — Попри загрозу повторних ударів правоохоронці діяли швидко та злагоджено, рятуючи життя.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров