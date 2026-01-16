Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по блокпоста, скриншот видео
Рашисты ударили КАБом по блокпосту возле близ Купянска — есть раненые (ВИДЕО)
Російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська на Харківщині.
Є поранені. Про це сьогодні, 16 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.
Російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по блокпосту поблизу Куп’янська, де спільно несли службу поліцейські Луганщини та їхні колеги з поліції Харківщини. Ворожа КАБ упала неподалік від поста, — розповіли у поліції.
Зазначається, що внаслідок авіаудару було поранено:
- двох військовослужбовців ЗСУ, які в момент вибуху проїжджали повз блокпост;
- двох поліцейських, котрі несли службу на дорозі.
Поліцейські Луганщини негайно відреагували на подію — надали пораненим домедичну допомогу та спільно з іншими службами організували їх евакуацію до медичного закладу, — зазначили в поліції. — Попри загрозу повторних ударів правоохоронці діяли швидко та злагоджено, рятуючи життя.