Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской воздушной атаки по Харькову, фото: Харьковская областная прокуратура
Российский беспилотник ударил по пищевому предприятию в Харькове — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n212545-rossiyskiy-bespilotnik-udaril-po-pischevomu-predpriyatiu-v-harkove-dvoe-pogibshih-foto-video.htmlРакурс
Російський безпілотник сьогодні, 11 березня, близько 08.00 завдав удару по Шевченківському району Харкова.
Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства харчової галузі. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники цього підприємства, — розповіли в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
За попередньою інформацією, удару було завдано безпілотником типу «Герань-2».