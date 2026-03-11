Последствия российской воздушной атаки по Харькову, фото: Харьковская областная прокуратура

Російський безпілотник сьогодні, 11 березня, близько 08.00 завдав удару по Шевченківському району Харкова.

Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства харчової галузі. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі — працівники цього підприємства, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

За попередньою інформацією, удару було завдано безпілотником типу «Герань-2».