Країна-агресор Росія прагне «буферну зону» вздовж українського кордону.

Ворог хоче створити «буферну зону» на 20 км вздовж кордону у Сумській та Харківській областях. Окупанти намагаються захопити прикордонні села й здійснюють «тактичні відволікаючі дії», які військові називають тактикою тисячі порізів. Про це командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий заявив в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, після таких дій росіяни не заїжджають у захоплені села на важкій техніці і не починають активні штурмові дії.

Не можна сказати, що це «другорядний фронт» або «фронт для відтягування наших сил», ні, просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання «Сєвєр», яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині — це буферна зона або, як вони самі це називають, «зона впливу», — розповів Драпатий.

Командувач додав, що існує 12 ідентифікованих ділянок на Краснопільському, Великописарівському та Золочівському напрямках на яких росіяни спробують розширити свою зону контролю.

Нагадаємо, 10 березня в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що під час контрнаступу на Олександрівському напрямку Сили оборони України відновили контроль над понад 400 кв. км території. Звільнено майже вся Дніпропетровська область. Українським військам залишилося допрацювати три невеликі населені пункти на Дніпропетровщині і ще два — зачистити.

